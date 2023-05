Edhucca abre inscrições para o Curso Eletricista Residencial

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ao todo são oferecidas 20 vagas

A Edhucca, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o Curso Eletricista Residencial. Gratuito, o curso terá 40 horas de formação e acontecerá às segundas, terças e quintas-feiras, das 19 h às 21h30. Ao todo são oferecidas 20 vagas.

continua após publicidade .

Conteúdo do curso: segurança, planejamento, corrente contínua, corrente alternada, sistemas de iluminação e força, emendas em condutores, ligação de lâmpadas, tomadas, fiação/dimensionamento, instalações residenciais aparentes e em redes de eletrodutos, aterramento (terrômetro), proteção das instalações elétricas, quadro de distribuição e teste de isolação (megômetro), entre outros assuntos.

Inscrições

As inscrições podem são feitas de foram online através de link disponibilizado nas redes sociais ou no site da Edhucca. Outra opção é através do código QR que está na arte de divulgação do curso.

continua após publicidade .

Para acessar o link é só apontar a câmera do seu celular para o código QR ou digitar na barra de pesquisa da internet o link.

Outra opção é acessar o link do Google Forms abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx-nF9C_Fd3AmiS2he-RuNtLawcoWu_mGMZUcz1Q8XHheycQ/viewform

continua após publicidade .

Mais informações na Edhucca ou pelos telefones:

(43) 3423 – 1488 ou (43) 9924-5959

Siga o TNOnline no Google News