Edhucca abre inscrições para cursos gratuitos; confira

A Edhucca está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional de pães artesanais e depilação. Os cursos são gratuitos e quem tiver interesse deve se inscrever até amanhã, quinta-feira (13/04), através de link disponível no site da entidade. As aulas começam na próxima semana e, ao final, os alunos receberão certificado.

De acordo com a presidente da Edhucca, Janaína Dalla Costa, o curso de pães artesanais terá 30 horas de formação e será ministrado no período de um mês, sempre às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30. São 18 vagas disponíveis, para ambos os sexos.

O curso de depilação também começa na próxima semana e terá 30 horas de formação. As aulas ministradas às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30. O curso de depilação, que é exclusivo para o público feminino, tem 12 vagas.

Janaína explica que público prioritário é de pessoas com idade mínima de 18 anos, preferencialmente responsáveis ou familiares das crianças e adolescentes atendidos no Projeto de Sociabilização da Edhucca, pessoas em situação de desemprego e em situação de vulnerabilidade social.

Link para inscrição: (Google forms)

https://forms.gle/1d27QPsjE1szSsSn7