Edhucca abre inscrições para cursos de qualificação profissional

A Escola de Desenvolvimento Humano “Casa do Caminho” (Edhucca) está com inscrições abertas para diversos cursos de qualificação profissional nas áreas de culinária, beleza e informática. Gratuitos, os cursos visam qualificar profissionais para o mercado de trabalho e também oportunizar uma fonte de renda extra.

O curso Ovos e Produtos de Páscoa será o primeiro a ser ministrado, com início no próximo dia 6 de fevereiro. De acordo com o coordenador de Qualificação Profissional da Edhucca, Renato Munhoz, o objetivo é preparar pessoas para atender as demandas da Páscoa, uma vez que os produtos artesanais têm conquistado cada vez mais espaço.

Na sequência, terão início os cursos de Designer de Sobrancelhas, Culinária – Pães Artesanais e Informática Básica. Porém, as inscrições já estão abertas para todos os cursos.

O coordenador de Qualificação Profissional explica que as vagas seguirão alguns critérios definidos pela instituição, para atender, de maneira especial, a população de maior vulnerabilidade social.

Público Prioritário:

Preferencialmente responsáveis ou familiares das crianças e adolescentes atendidos no Projeto de Sociabilização da Edhucca, pessoas em situação de desemprego e em situação de vulnerabilidade social.

Critérios para seleção das vagas:

A seleção se dará tendo como prioridade a ordem de envio da inscrição e o cumprimento dos seguintes quesitos:

- Idade mínima de 16 anos (Para o Curso de Informática Básica a idade mínima será de 14 anos);

- Escolaridade mínima: 6º. ano do ensino fundamental completo; e,

- Não possuir trabalho remunerado, renda ou possuir perfil de renda familiar de até meio salário mínimo per capita ou renda familiar total de até três (03) salários mínimos;

Após inscrição no curso, será verificado os critérios para seleção do aluno.

Em seguida serão selecionados os alunos conforme a quantidade de vagas por curso.

Link para inscrição

http://gg.gg/cursoedhucca2023

