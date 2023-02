Ecossistema de Inovação de Apucarana eleva nível de maturidade em 17%

Da Redação

Criado há pouco mais de dois anos, o Ecossistema de Inovação de Apucarana comemora a evolução dos resultados do trabalho da governança e o crescimento de 17% da pontuação no índice de maturidade, de 12,42 para 14,54, segundo metodologia do Sebrae/PR. Os avanços foram apresentados neste mês, durante encontro com membros da governança, na Faculdade de Apucarana (FAP).

São várias as vertentes analisadas para medir o nível de maturidade dos ecossistemas, como a efetividade e integração dos ambientes de inovação; programas e ações; Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI); políticas públicas; capital; e governança. O estágio atual do Ecossistema de Apucarana é classificado como “Em Estruturação”, dentro de uma tabela com pontuação que vai de 0 a 30.

O consultor do Sebrae/PR em Apucarana, Tiago Correia da Cunha, diz que, na prática, essa evolução no nível de maturidade mostra que a organização do ecossistema contribui para o desenvolvimento de negócios inovadores na cidade. Hoje, o Conecta Apucarana, a governança local, trabalha com foco nos setores do Agronegócio, Têxtil, Eletrometalmecânico e da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

“Melhoramos na geração de novas startups e criação de políticas públicas, como a Lei da Inovação e o Fundo Municipal de Inovação. Crescemos olhando para outros ecossistemas do Paraná e, hoje, estamos melhores que municípios do mesmo porte”, avalia Cunha.

Entre os negócios que surgiram a partir de eventos promovidos pelo Conecta Apucarana estão as startups Apukasoft e Rodcat, do sócio fundador, Paulo Eduardo Gatto. A primeira é para atender o setor público municipal e está em desenvolvimento. Trata-se de um Cartão Cesta Básica (CCB), em que a prefeitura deposita o benefício em dinheiro e o beneficiário compra itens da cesta nos supermercados credenciados.

Com a ajuda da inteligência artificial, os estabelecimentos conseguem evitar a compra de itens que não fazem parte da cesta básica, assim como limitar a quantidade de cada um deles. Facilita para o usuário, que não precisa ir todo mês ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) buscar os itens, e também para o poder público, que otimiza os recursos destinados à segurança alimentar.

Já a Rodcat surgiu a partir da demanda de um colega que ia se casar e queria alugar uma máquina que grava vídeos em 360 graus, mas reclamava do preço alto cobrado no mercado. Gatto e uma equipe de programadores se uniu para criar uma máquina própria, um modelo único no mercado. Iniciaram com um protótipo pequeno para o casamento do colega e, depois, desenvolveram uma plataforma maior, que comporta até oito pessoas, inclusive cadeirantes, e faz imagens aéreas.

“Já estamos testando e, por enquanto, faturando com aluguel para eventos, mas nossa intenção é vender a tecnologia”, conta o empresário, que é farmacêutico e diz ter iniciado empreitadas na área tecnológica a partir de eventos do ecossistema de inovação de Apucarana, como hackathons.

EVOLUÇÃO SIGNIFICATIVA

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e do Conecta Apucarana, Wanderlei Faganello, explica que, ao olhar apenas para os números, a evolução parece pequena, mas é significativa e importante para a continuidade do trabalho.

“Esse desenvolvimento não acontece naturalmente, mas graças ao envolvimento de entidades e lideranças que apoiaram o projeto, especialmente a prefeitura e as instituições de ensino. Temos que agradecer, também, ao apoio do Sebrae, que tem nos dado o suporte em cada passo”, afirma.

O diretor-geral da FAP e membro da governança, Lisandro Rogério Modesto, lembra que a ideia de ecossistema é que pessoas e entidades trabalhem em prol da inovação e cresçam juntos.

“Sou um dos defensores de que a inovação não está vinculada apenas a áreas de tecnologia, mas também na administração, no direito, na saúde e em todas as outras. A inovação é de todos para todos e, sem dúvida, essa evolução do ecossistema tem feito com que Apucarana e região cresçam”, destaca.

A missão da governança, agora, é realizar o planejamento das ações dos próximos dois anos. O encontro entre os membros do Conecta Apucarana está marcado para 22 de março.

