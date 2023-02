Economia Solidária já congrega 1.300 mulheres em Apucarana

Da Redação

A Rede de Mulheres Solidárias de Apucarana acaba de atingir o marco de 1,3 mil integrantes

A Rede de Mulheres Solidárias de Apucarana acaba de atingir o marco de 1,3 mil integrantes. Desde 2014 foram capacitadas 51 turmas num dos maiores programas de inserção econômica para mulheres no Paraná.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, o sucesso da rede pode ser testemunhado em diferentes bairros da cidade. São 15 espaços cedidos pela administração municipal nos quais é comercializada uma diversidade de produtos das mulheres que acreditaram na iniciativa criada com o objetivo de gerar renda e garantir autonomia financeira a cada uma delas.

A secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, destaca que algumas mulheres já atuam na condição de empreendedoras em espaço público fixo compartilhado. Um dos exemplos é Vilma Araujo Albuquerque que há dois anos ocupa um kioski na Praça do Redondo vendendo panquecas. “La Casa de Panqueca” é um empreendimento que deu certo tanto que está em plena expansão de opções no cardápio. “Nesta semana comecei a vender fast food (box refeição). O retorno dos meus clientes é muito positivo e esse projeto da rede de economia solidária me deu a oportunidade de realizar o sonho de ter um ponto de comercialização. A prefeitura me cedeu esse espaço público compartilhado e isso era tudo que precisava”, afirma Vilma.

Também na Praça do Redondo outra integrante da economia solidária tem um ponto fixo compartilhado para vender seus produtos feitos de madeira. “Nadika de Nada” é o negócio de Vangela Maria Nunes. “Vendo floreiras, casas de passarinho, quadros de decoração, prateleiras e outras peças de madeira. O kioski que a prefeitura disponibilizou é a vitrine para meus produtos e tenho tido uma aceitação muito boa. A renda da minha família vem de lá”, avalia, lembrando da dificuldade de qualquer empreendedor arcar com aluguel no início do seu negócio.

A Rede de Economia Solidária tem 15 pontos de comercialização compartilhados nos mais variados bairros da cidade, além de uma loja colaborativa central, o Espaço da Mulher. As empreendedoras ainda contam com a Espaço das Feiras para expor e vender seus produtos. Toda terça-feira acontece o Dia de Artesanato, de 14 às 19 horas; tem a “Super Sexta Solidária” das 18 as 22horas; e a partir de 11 março haverá também o “Sabadão da Família”, das 16 às 22horas.

O programa de Economia Solidária, visando dar visibilidade aos produtos (alimentos, artesanato, plantas, entre outros), promove regularmente feiras em quatro bairros: Núcleo João Paulo (4ª feira, de 13 às 17 horas); Núcleo Adriano Correia ( 5ª feira, das 13 às 17 horas); Distrito da Vila Reis (6ª feira, das 18 às 22 horas); e centro (Espaço Mulher), nas terça e quarta-feira, de 9 às 13 horas.

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, que desenvolve o Projeto de Economia Solidária e Protagonismo Feminino de Apucarana, do qual faz parte a Rede de Mulheres Solidárias, também mantém a “Casa do Mel”, e desenvolve o programa de “hortas solidárias”.

MÊS DA MULHER

Nesta semana, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Mulher está finalizando a programação que vai marcar o “Mês da Mulher” na cidade. Estão sendo planejadas diversas atividades.

