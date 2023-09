Economia Solidária de Apucarana é referência para todos no Paraná

Uma comitiva da Secretaria de Estado do Trabalho, da Qualificação e Renda (SETR) visitou nesta quarta-feira (6) os empreendimentos do Programa de Economia Solidária da Prefeitura de Apucarana. O prefeito Junior da Femac e a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, recepcionaram as representantes do governo do estado na horta solidária do Núcleo Habitacional Dom Romeu.

A coordenadora de Economia Solidária da SETR, Amanda Correia, e a assessora da SETR e presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária, Suelen Glinski, também conheceram ao longo do dia outros empreendimentos como a feira de economia solidária realizada no Espaço das Feiras, a Casa do Mel e os diversos espaços de comercialização da rede de mulheres solidárias, como os situados Praça do Redondo, de gastronomia e produtos feitos de madeira.

“O que estamos presenciando aqui em Apucarana é um avanço na política de economia solidária e que precisamos levar para todas as regiões do estado. É um exemplo de sucesso e a prova de que a economia solidária dá certo, gerando emprego, renda e autonomia para as famílias”, afirma Suelen Glinski, que estava acompanhada de outros membros do Conselho Estadual de Economia Solidária.

Destacando o grande alcance do Programa de Economia Solidária na vida de milhares de apucaranenses, o prefeito Junior da Femac informou às representantes do governo do estado que as “hortas solidárias” é uma das iniciativas de sucesso do Programa de Economia Solidária. “Hoje já são 35 unidades espalhadas em vários bairros da cidade. Famílias produzem, levam para casa e vendem no bairro e em diversos pontos de comercialização. Envolve economia solidária, segurança alimentar e estabelecimento de vínculo. São cerca de 2 mil pessoas impactadas diretamente pelas hortas solidárias”, informa Junior da Femac.

A secretária da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, comemora o fato de mais um programa da sua pasta ser avaliado como de referência por uma secretaria de estado. “As representantes da Secretaria de Estado do Trabalho, da Qualificação e Renda manifestaram o interesse de replicar o que realizamos em Apucarana dentro do Programa de Economia Solidária. É um reconhecimento gratificante e que serve de estímulo para seguir e aprimorar o trabalho que desenvolvemos”, avalia Denise.

