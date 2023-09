Economia Solidária de Apucarana é apresentada ao governo federal

O Programa da Economia Solidária e Protagonismo Feminino, conduzido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, foi destaque nesta terça-feira (5), em Londrina, durante a Mostra Paranaense da Economia Solidária. O evento realizado no Jockey Clube de Londrina reuniu 36 expositores do norte do estado e contou com a presença do Secretário Nacional da Economia Solidária, Gilberto Carvalho.

O prefeito Junior da Femac acompanhou na tarde desta terça-feira, a apresentação do programa da economia solidária de Apucarana, ao secretário nacional da área Gilberto Carvalho. “Nossa economia solidária tem sido referência no Paraná e também despertou o interesse do secretário Gilberto Carvalho. Ficamos felizes com boa avaliação do programa e ficamos à disposição para apresentar nossa experiência”, afirmou Junior da Femac, que esteve em Londrina acompanhado de alguns assessores e da secretária de assistência social Jossuela Pirelli.

A primeira edição da Mostra, que aconteceu em agosto no saguão do Palácio das Araucárias, em Curitiba, reunindo 29 empreendimentos sustentáveis. A partir de agora o objetivo é ampliar a participação de expositores, diversificando também a oferta de produtos.

Conforme explica a secretária da mulher, Denise Canesin, a participação da Economia Solidária e Protagonismo Feminino de Apucarana trouxe ao evento em Londrina uma experiência real, exitosa e capaz de ser replicada em muitos municípios. Ela explicou que se trata de um trabalho que gera renda integral a muitas famílias ou complementação de renda e que já modificou a qualidade de vida de muitos apucaranenses.

“O ingrediente principal que tem resultado no sucesso do programa é o investimento da gestão municipal, por meio da transversalidade entre as secretarias, além do acolhimento e afeto dedicado aos empreendimentos, que impulsiona o programa e vem transformando a vida de muitas pessoas”, avalia Denise Canesin.

