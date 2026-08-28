Eclipse lunar: veja imagens registradas com telescópio por professor em Apucarana

O ponto máximo ocorreu à 1h11, quando a Lua atingiu o maior grau de obscurecimento, e se encerrou às 4h03

Moradores de diferentes lugares do mundo puderam acompanhar nesta madrugada de sexta-feira (28) um eclipse lunar parcial. Em Apucarana, imagens feitas através de uma câmera fotográfica e um telescópio captaram lindos registros do fenômeno.

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Os registros fotográficos foram realizados pelo professor de Engenharia da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Muriel Godoi, que utilizou um Telescópio Skywatcher 200p e uma Câmera Nikon D7200.

O ponto máximo ocorreu à 1h11, quando a Lua atingiu o maior grau de obscurecimento, e se encerrou às 4h03. O evento é considerado um eclipse lunar parcial, já que cerca de 93,5% do satélite foi encoberto pela sombra da Terra.

O fenômeno foi visível em toda a América do Sul e América Central, além de grande parte da América do Norte. Áreas do oeste da Europa e da África também estão na faixa de observação.

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Confira mais imagens registradas pelo professor





Foto: Muriel Godoi Foto: Muriel Godoi





Foto: Muriel Godoi Foto: Muriel Godoi





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Foto: Muriel Godoi Foto: Muriel Godoi





Lua 93,5% encoberta pela sobra da terra às 1h11 - Foto: Muriel Godoi Lua 93,5% encoberta pela sobra da terra às 1h11 - Foto: Muriel Godoi



