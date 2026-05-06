"É uma vitória para Apucarana", diz Beto Preto sobre o curso de medicina







O deputado federal Beto Preto (PSD) afirmou nesta quarta-feira (06), em entrevista ao TNOnline, que o investimento no curso de medicina em Apucarana, no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), deve somar R$ 78 milhões até a formatura da primeira turma. O anúncio oficial ocorre nesta sexta-feira (8) com a presença do governador Ratinho Junior (PSD) em Apucarana. Veja no Youtube acima



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Ele enalteceu a conquista para o município. "É uma vitória para Apucarana a gente abrir as portas de um curso de medicina", disse. Segundo ele, serão 40 vagas anuais, com o vestibular previsto ainda para 2026 e início do ano letivo em 2027. "Quantos jovens têm o sonho de fazer medicina, mas não têm condiçoes de chegar", assinala, lembrando que se formou em medicina a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e agora é possível fazer o curso "sem sair de casa".

O parlamentar afirma que o curso de medicina de Apucarana, além do vestibular, terá vagas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também pelo programa "Aprova Paraná Universidades", desenvolvido em parceria entre as Secretarias de Estado da Educação (Seed-PR) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e que reserva até 20% das vagas das universidades estaduais paranaenses para estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública e que realizaram a Prova Paraná Mais. "Filhos de pedreiros, de mecânicos e de empregadas domésticas de Apucarana e do Vale do Ivaí poderão cursar medicina", pontua.

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Beto Preto destaca os investimentos em ensino superior nos últimos anos na cidade. "Estamos fechando um ciclo. Quando fui prefeito, nós conseguimos instalar cinco cursos de engenharia na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná); depois, como secretário de saúde, trouxemos o curso de Direito na Unespar e, agora, o curso de medicina, que era o que faltava", diz o ex-secretário de Saúde, que assinala que trabalhou nos últimos quatros anos para trazer o novo curso.

Segundo ele, Apucarana terá um curso de "alto gabarito", com a residência sendo ofertada no Hospital da Providência. "O investimento do Tesouro Estadual para abertura do curso, que é de 40 vagas gratuitas, será de R$ 78 milhões até a formação da primeira turma", pontua.

Ele não descarta a possibilidade de Apucarana ter também mais um curso de medicina particular. O município já foi pré-selecionado pelo Ministério da Educação (MEC) e aguarda a divulgação do resultado final.