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"É um local insalubre", diz comandante da GCM sobre "Vila do Chaves"; veja

Local foi fechado pela Prefeitura na tarde desta quarta-feira (13); veja

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 17:41:36 Editado em 13.05.2026, 18:40:05
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O pensionato conhecido como "Vila do Chaves" foi fechado nesta quarta-feira (13) durante uma operação conjunta realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Vigilância Sanitária. O local funcionava de forma irregular e servia como abrigo para usuários de drogas e suspeitos de furtos na cidade. Veja a entrevista

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-LEIA MAIS: Onde fica a "Vila do Chaves", que virou alvo de requerimento na Câmara de Apucarana

De acordo com o comandante da GCM, inspetor Fábio de Souza, o prédio já abrigou uma academia e quitinetes no passado, mas atualmente o proprietário não recebia aluguéis e o espaço havia sido tomado. O local apresentava condições insalubres e não possuía nenhum tipo de alvará de funcionamento. Vídeos no local mostram lixo esparramado pelos cômodos.

"É um local insalubre. Foi constatado pela Vigilância Sanitária e pela Prefeitura que não há nenhum alvará. Era um local usado como o pessoal para fazer uso de entorpecentes", explicou o comandante. Ele destacou ainda que o endereço era rota comum de criminosos após delitos na região central. "Normalmente, quando havia furto aqui na área central o pessoal se deslocava diretamente para cá onde fazia a troca do produto (furtado) por entorpecentes", assinala.

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AutorFoto: Gaby Campos/TNOnline

No momento da chegada das equipes, seis pessoas foram encontradas no interior do imóvel - quatro homens e duas mulheres. A abordagem ocorreu de forma pacífica, sem a necessidade de uso da força. Nenhum material ilícito foi apreendido na operação. Segundo o inspetor Souza, um dos ocupantes percebeu a movimentação antes da entrada dos agentes e pode ter alertado o grupo.

Apesar da ausência de flagrantes de drogas no momento, o histórico do local é motivo de preocupação antiga para as autoridades e moradores vizinhos. O comandante confirmou que o espaço já foi palco de recuperação de objetos furtados e até de um assassinato, quando a vítima teria sido morta no local e levada em um carrinho de mão para um terreno abandonado. Há registros, segundo a GCM, de prostituição e perturbação do sossego.

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O proprietário do prédio acompanhou a operação e disse que adotou medidas para evitar novas invasões, incluindo o corte do fornecimento de água e energia elétrica, além da soldagem de portões e instalação de cadeados.

Para garantir a integridade do proprietário durante o fechamento do imóvel, equipes da Guarda Municipal permaneceram no local.

Durante a vistoria, os agentes também encontraram animais em situação de vulnerabilidade no local. Quatro filhotes e uma cadela adulta foram resgatados e encaminhados ao Canil Municipal.

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É a segunda operação realizada no local. A primeira ocorreu no mês de março, quando a fiscalização flagrou que o imóvel não possuía autorização para funcionar como pensionato e apresentava condições inadequadas de higiene e segurança. Na semana passada, um requerimento do vereador Moisés Tavares (Avante) também pediu esclarecimentos sobre a situação no local.

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condições insalubres Operação de Fiscalização Pensionato Irregular resgate de animais trafico de drogas Vila do Chaves
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