"É um comportamento que não podemos tolerar", diz delegado

"É um comportamento reprovável, um desrespeito às mulheres. É um comportamento que não podemos tolerar", disse o delegado Marcus Felipe da Rocha, sobre o caso do homem, de 41 anos, que foi preso em flagrante, após passar a mão nas nádegas de uma jovem, que trabalhava no centro de Apucarana.

Durante entrevista nesta terça-feira (23), o delegado informou que o homem já foi ouvido e que ele já tem passagens pela polícia por diversos crimes. "Ele exerceu o direito de permanecer em silêncio, porém, as imagens falam por si só. Ouvimos também a vítima, que esclareceu como tudo aconteceu. As imagens por si já mostram a reprovabilidade do comportamento desse individuo. Ele foi preso pela Polícia Militar e eu determinei a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual que tem pena de um a cinco anos", explicou.

Ainda de acordo com o delegado, o homem já foi preso antes, por diversos outros crimes. "Ele tem diversas passagens, já foi preso por furto, ameaça e tem um histórico antigo pelo crime de homicídio", repassou.

Marcus ainda disse que quando o caso chegou na delegacia, pela gravidade, foi tratado com prioridade. "Um indivíduo totalmente desrespeitoso, que agride, que ofende uma mulher com uma atitude dessa", finaliza. Assista a entrevista:

O caso:

Uma câmera instalada no centro de Apucarana, no norte do Paraná, registrou o momento em que uma jovem, que estava trabalhando, é assediada. Um homem se aproxima e passa a mão no corpo dela. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (22), e o homem foi preso em flagrante por importunação sexual.

A gravação ainda mostra que após ser assediada, a jovem, inconformada, reage, porém, o homem segue andando. Uma viatura da Polícia Militar (PM), realizava patrulhamento pela área central, a vítima acenou para equipe, contou o que havia acontecido e o suspeito, que mora em Apucarana, foi encontrado próximo de uma sorveteria.





