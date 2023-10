É fake: vídeo de sucuri no Lago Jaboti gera medo em Apucarana

Um vídeo de uma suposta sucuri entrando no Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná, está circulando nas redes sociais e nos grupos de mensagens e gera medo entre os moradores. No entanto, o registro não foi feito na cidade, e o biólogo Fernando Felippe, conhecido como "Repórter Selvagem", esclareceu a situação.

continua após publicidade

Em seu perfil do Instagram, o biólogo contou que diversos apucaranenses estão entrando em contato com ele, receosos, após assistirem o vídeo. Alguns afirmam que a cobra estaria no Lago Jaboti enquanto outros dizem que seria no Parque da Raposa ou até mesmo no Lago do Schimdt. Nas imagens em questão é possível ver a sucuri entrando em um lago, em uma região de mata.

- LEIA MAIS: Onça é flagrada em mata ao lado do parquinho no Lago Jaboti; veja

continua após publicidade

O biólogo usou as próprias imagens para provar que o registro não foi feito em Apucarana. "Quando a sucuri entra dentro da represa você vê um fundo arenoso e branco, nunca que em Apucarana vai ter uma terra daquele jeito", explica. A região norte do Estado é conhecida por possuir a "terra roxa". Ele continua: "Percebam os detalhes em volta, é só ver que não temos aquele tipo de vegetação. Aquela areia não tem em nenhum lago da cidade". O Repórter Selvagem frisa também que não há registros da existência de sucuris na Cidade Alta.

Para o biólogo, o vídeo deve ter sido feito no Pantanal. O profissional ainda aproveitou a oportunidade para fazer um alerta para a população: "Não caiam em vídeos fakes, principalmente quando está mudo ou com uma única frase escrita. Certamente é vídeo que o pessoal inventa para espantar caçador e pescador ilegal na região".

ASSISTA:





Siga o TNOnline no Google News