Durante refeição, mãe acerta filho com faca em Apucarana; PM é chamada

A ocorrência foi registrada em uma casa na Rua Bourbon, na região do Jardim América

Uma mulher atingiu a faca que utilizava para almoçar no próprio filho, de 18 anos, no início da tarde de sábado (14), em Apucarana, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada em uma residência na Rua Bourbon, na região do Jardim América.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou o jovem, que foi atingido no antebraço, para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

O Samu acionou a Polícia Militar (PM), que foi ao local e encaminhou a mulher, de 46 anos, para a 17ª Subdivisão Policial. Segundo a mãe, ela estava almoçando e, durante uma discussão com o filho, ergueu a mão para ele e acabou acertando o rapaz com a faca que utilizava para se alimentar.

