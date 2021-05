Durante patrulhamento, PM encontra maconha em terreno baldio

Continua após publicidade

Na madrugada deste domingo (16), a Polícia Militar de Apucarana se deslocou até o Jardim Figueira, local conhecido pela prática de drogas e acabou localizando maconha. Durante o patrulhamento, a equipe viu diversas pessoas em atitude suspeita, que ao verem a viatura saíram correndo e fugiram do local.

Posteriormente, em busca no local, foram encontrados em uma data vazia, 52 saquinhos plásticos tipo zipe bag, com maconha, pesando no total 142 gramas. Diante dos fatos, a droga foi encaminhada para 17ª SDP de Apucarana e as medidas cabíveis foram tomadas.