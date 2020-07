Durante live prefeito de Apucarana confirma dois casos de Covid-19 na Caixa de São Pedro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Junior da Femac durante transmissão ao vivo na noite deste sábado (13) confirmou que duas pessoas que moram na Caixa de São Pedro testaram positivo para Covid-19. Um caso também foi confirmado no Recanto do Lago.

O prefeito ainda durante a live disse que Apucarana soma 85 casos. " Hoje batemos o record de casos, foram 12 confirmações. O coronavírus está atacando de forma avassaladora, está em toda cidade e vamos ainda ter nossa terceira onda, " afirma

Ainda durante a transmissão o prefeito chamou a atenção para o uso da máscara. "Tem gente que não aprendeu que tem que usar máscara. Não é para usa máscara em baixo do nariz ou só no centro," disse.

O prefeito informou que seis pessoas da mesma família também testaram positivo para a Covid-19. "É hora de fica em casa, por favor. Não é hora de fazer reunião de família. É hora de fica em casa."

Junior da Femac repassou que dois caminhoneiros de Apucarana que fizeram teste para o novo coronavírus no Tocantis testaram positivo para a doença. "Você que vem de fora, que está indo para São Paulo, qualquer coisa diferente procure o nosso pessoal do pronto atendimento da Covid-19 diferente," comenta.

Testes rápidos foram realizados também nos idosos do Lar São Vicente de Paulo. "Uma pessoa que testou positivo para Covid-19 tem ligação com o lar. Nós fizemos testes em todas as 120 pessoas que vivem lá. Todos os resultados foram negativo. Ninguém pegou," finaliza.