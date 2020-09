Durante fiscalização GCM de Apucarana apreende linhas de pipa com cerol - TNOnline

Continua após publicidade

Durante fiscalização realizada na tarde de domingo (9) a Guarda Civil Municipal aprendeu linhas de pipa, com material cortante. Todo o material foi apreendido e será incinerado.

Conforme a GCM, agentes de fiscalização e da vigilância sanitária realização a ação de prevenção a Covid-19 na região do Residencial Cazarin após denúncias de aglomeração no local.

Segundo a GM, foi constatado que várias pessoas não estavam usando máscara de proteção individual. Foram abordados 22 veículos e todos foram orientados.

Ainda de acordo com a GCM, durante a fiscalização, as equipes encontraram linha chilena e com cerol. "Novamente chamamos a atenção da comunidade sobre o uso da máscara, álcool em gel e que as pessoas fiquem em casa, para evitar a propagação do vírus," disse a GCM.