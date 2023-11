Durante chuva, carro roda e para na canaleta da BR-369 em Apucarana

Acidente aconteceu no sentido a Arapongas

Um motorista perdeu o controle da direção do carro, que rodou e só parou na canaleta às margens da BR-369, em Apucarana, no sentido a Arapongas. O acidente foi registrado no início da noite desta sexta-feira (24).

O veículo, um VW Voyage, estava ocupado por quatro pessoas - moradores de Arapongas -, contudo, ninguém se feriu e não foi necessário o acionamento de socorro.

O condutor do carro disse que o acidente aconteceu quando a chuva se intensificou. O veículo aquaplanou e rodou na pista. A parte dianteira do Voyage ficou bastante danificada.

Outro acidente

Um motociclista de 38 anos ficou ferido após bater contra um carro no final da tarde desta sexta-feira (24) no cruzamento das ruas Firman Neto e Maranhão, no Jardim Apucarana. Para ler a matéria completa, clique aqui.

