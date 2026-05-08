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TRÂNSITO

Duplo capotamento na BR-369 em Apucarana mobiliza equipes de emergência

Acidente envolveu um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix que seguiam sentido Arapongas/Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 15:43:51 Editado em 08.05.2026, 15:43:46
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Duplo capotamento na BR-369 em Apucarana mobiliza equipes de emergência
Autor Acidente envolveu um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix - Foto: Gaby Campos/tnonline

Um duplo capotamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (8), na BR-369, em Apucarana, norte do Paraná. O acidente envolveu um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix que seguiam sentido Arapongas/Apucarana e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Motiva.

- LEIA MAIS: Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado a 35 anos de prisão

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Conforme informações apuradas no local, chovia no momento do acidente e um dos veículos teria aquaplanado na rodovia vindo a colidir com o outro carro. Com o impacto, ambos os carros capotaram vindo a parar com as rodas para cima.

No HB20 estavam dois ocupantes de 22 e 37 anos que saíram ilesos. Já no Ônix havia somente o motorista, de 23 anos, que sofreu uma lesão no olho. Todos os três foram atendidos pelas equipes, porém, recusaram encaminhamento ao hospital.


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acidente de transito Apcarana Bombeiros BR 369 Capotamento chuva
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