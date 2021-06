Duplicação entre João Paulo e 10º BPM vai garantir fluidez

Continua após publicidade

O projeto de duplicação de um trecho de cerca de 2,5 quilômetros da BR-369, entre a entrada do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I até o entroncamento com o Contorno Sul, nas proximidades do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), foi apresentado nesta terça-feira (1) à Secretaria Municipal de Obras, um esboço do projeto final.

O momento, que aconteceu através de webconferência e foi conduzido pelos representantes da empresa Matheus Galdino da Silva e Gustavo Henrique Sangiorgi Nunes, teve acompanhamento técnico do prefeito Júnior da Femac, da secretária Municipal de Obras, Ângela Stoian Penharbel, e da superintendente de Obras, Caroline Moreira de Souza. “Esta é uma obra que tem pressa, sobretudo no acesso ao núcleo, pois com a expansão imobiliária e industrial a situação está próxima do limite, por isso estamos trabalhando o projeto em todos os seus detalhes, com muita responsabilidade técnica”, diz o prefeito Júnior da Femac, que é engenheiro civil.

A empresa também acolheu sugestões da Prefeitura de Apucarana. “Estamos falando de um projeto para atender as necessidades de hoje e também do futuro, dando conta do desenvolvimento para os próximos 30 anos e, além da segurança, o projeto final tem como foco a fluidez do trânsito”, observa o prefeito, salientando que há no momento cinco loteamentos habitacionais em fase de aprovação para a região.

Além de duas rotatórias previstas no pré-projeto (entrada do João Paulo e viaduto da Rua Rio Jacaré), durante a reunião foi sugerida uma terceira, nas proximidades da empresa Móveis Belas Artes, imediações do 10º BPM. “Além de ser uma solução de retorno tanto para quem sai, quanto para quem chega à cidade, o equipamento será útil futuramente aos novos loteamentos previstos para esta região”, observou Júnior da Femac.

Especificamente no que tange à rotatória de acesso ao Núcleo João Paulo, o prefeito entregou à empresa sugestão de projeto, elaborado pela Superintendência de Trânsito do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), que prevê pistas com “direitas livres” em todos os sentidos. “Isso garantirá fluidez ao trânsito para quem acessar ou sair do núcleo João Paulo e, do outro lado da rodovia, para quem for acessar ou sair do Residencial Solar da Toscana ou Parque Industrial Zona Oeste”, exemplificou.

O representante da G2S Engenharia, Matheus Galdino da Silva, afirmou que a empresa vem trabalhando em consonância com a visão municipal. “Também visamos um produto final satisfatório e útil, por isso este diálogo com o prefeito e sua equipe técnica é fundamental”, disse.

A duplicação será feita na área à esquerda da BR-369, no sentido Apucarana-Maringá, e prevê ainda uma ciclovia e canteiro central com instalação de iluminação de LED. “Pelo contrato, a G2S Engenharia deve estar entregando o projeto final dentro de 90 dias. Até lá, outras reuniões de avaliação e troca de sugestões como estas serão realizadas”, esclarece Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras.

A partir da conclusão do projeto e aprovação junto à Viapar e DER, o prefeito Júnior da Femac irá autorizar a licitação para execução da duplicação, que será financiada com recursos municipais e estaduais. O custo estimado do investimento é de R$ 6 milhões.