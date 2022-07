Duplas de Apucarana disputam a 3ª etapa do Torneio Bocha Paraná

Da Redação

Quatro duplas de Apucarana disputaram neste domingo (24), no Clube Olímpico, em Maringá, a terceira etapa do Torneio Bocha Paraná, competição que teve a presença de 86 jogadores de todo o Estado, com os melhores colocados recebendo medalhas.

Destaque na competição para os apucaranenses Luiz e Clodoaldo Gasparotti que conquistaram a medalha de bronze. Os também jogadores de Apucarana, Márcio e Adriano Caldeira terminaram o torneio em sétimo lugar.

Na competição as outras duplas da “Cidade Alta”, que contam com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, foram formadas por Alziro Sarachi e Felipe Marlon Alves e Edevaldo Gasparello e Tobias.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, disse que a bocha de Apucarana vem conseguindo bons resultados na temporada. “As nossas duplas disputaram mais uma etapa do Campeonato Estadual, realizaram boas partidas e trouxeram bons resultados de Maringá, com a equipe tendo o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

A quarta etapa do Torneio Bocha Paraná está marcada para o dia 20 de agosto no município de Jesuítas (Oeste do Estado), que deverá ter mais de 50 duplas. Depois da competição em Jesuítas as outras etapas serão disputadas em Terra Boa (setembro), Apucarana (outubro), Altônia (novembro) e Santa Cruz do Monte Castelo (dezembro).

