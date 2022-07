Duplas apucaranenses vencem o 1º Circuito da AABB de Vôlei de Praia

Da Redação

Duplas apucaranenses foram campeãs no 1º Circuito da AABB de Vôlei de Praia, disputado nesse final de semana (1º, 2 e 3) na Associação Atlética Banco do Brasil, em Apucarana e, que contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Participaram 15 duplas no naipe masculino e 10 duplas femininas, representando os municípios de Apucarana, Arapongas, Sabáudia, Cambira e Marilândia do Sul.

Pelo naipe feminino, Carol e Marília conquistaram o título ao vencer na final as jogadoras Marineusa e Andréia por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 20/22 e 15/10. As atletas Luana e Lorena ficaram na terceira colocação, seguidas por Ana Beatriz e Juliana.

Os jovens atletas Lucas e Adriel conseguiram o primeiro lugar no naipe masculino ao derrotar na decisão a dupla formada por Henrique e Diego. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18. Os jogadores Alysson Namba e Eduardo terminaram o circuito na terceira posição, enquanto Jean e Marcos ficaram em quarto lugar.

O professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, que ajudou na organização do circuito, disse que a competição teve bons jogos e foi prestigiado por um bom público. “O circuito teve a duração de três dias, apresentando excelentes confrontos com atletas de destaque da região. As finais nas duas categorias foram bem disputadas, mostrando que o vôlei de praia regional é muito forte. Destaque também para muitas pessoas que acompanharam o circuito”, disse Sassá.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, acompanhou o torneio nesse sábado. “Foi uma bela competição realizada na AABB e que apresentou bons duelos pelas duas categorias. A equipe da organização e os atletas envolvidos estão de parabéns pelo circuito que contou com o apoio do prefeito Junior da Femac”.

O Circuito da AABB de Vôlei de Praia foi coordenado pela professora Nathalia Hauptmann, presidente da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap), e de Lincoln Gardina, gerente de relações públicas da AABB de Apucarana.

