Duplas apucaranenses disputam a segunda etapa do Bocha Paraná

A competição reuniu 68 jogadores de todo o Estado na cancha do Jardim Alvorada, em Maringá

Quatro duplas de Apucarana disputaram no último domingo (26), na cancha do Jardim Alvorada, em Maringá, a segunda etapa do Torneio Bocha Paraná, competição que reuniu 68 jogadores de todo o Estado. A próxima etapa está marcada para o dia 25 de março, às 9 horas, na cancha do Parque Biguaçu, em Apucarana.

Destaque na “Cidade Canção” para os apucaranenses Márcio e Adriano que conquistaram a terceira colocação. A dupla formada por Edenicio e Clodoaldo terminou o torneio em sétimo lugar. Já as duplas compostas por Edevaldo Gasparello e Alziro e Daniel e Felipe foram eliminadas na fase inicial da competição.

De acordo com Gasparello, que coordena a equipe apucaranense, o Torneio Bocha Paraná terá ao longo do ano a disputa de 12 etapas. “Quatro delas serão realizadas em Maringá, duas em Umuarama e as demais ocorrerão nas cidades de Altônia, Apucarana, Porto Rico, Jesuítas, Terra Boa e Santa Cruz de Monte Castelo”, frisou Gasparello.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário de Esportes de Apucarana, disse que a modalidade tem o apoio do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. “A bocha é um esporte tradicional na cidade, conta com o incentivo da administração municipal e nos últimos anos tem conquistado bons resultados no Torneio Bocha Paraná e nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí e, também tem sediado boas competições na cancha do Parque Biguaçu”, disse o professor Grilo.

No início do mês de fevereiro em comemoração ao 79º aniversário de Apucarana foi disputado no Parque Biguaçu um torneio municipal, com César e Valdemir conquistando o título. Márcio e Silvio ficaram na segunda posição. Os jogadores Edevaldo Gasparello e Mixico terminaram o torneio na terceira colocação, com Alziro e Valdecir ficando em quarto lugar.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

