Dupla tenta arrombar escritório em Apucarana e acaba presa; assista

Objetos usados na tentativa de arrombamento

Dois homens que tentaram arrombar um escritório em Apucarana, norte do Paraná, foram presos na madrugada desta quinta-feira (2). Câmeras de segurança registraram a ação e mostram como a dupla agiu.

Os dois estavam na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no centro da cidade. Um fica parado na esquina, observando o movimento enquanto o outro, que carrega uma mochila, retira alguns objetos e tenta arrombar a porta. O ladrão estava quase conseguindo cometer o crime, porém, uma viatura da Polícia Militar (PM) apareceu. Veja:

Conforme a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando flagrou um homem com roupa vermelha em atitude suspeita. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) também foi para o endereço, pois recebeu denúncias de que o crime estava em andamento.



As equipes perceberam que os cadeados da porta foram arrombados, mas o criminoso não teve acesso ao interior do escritório pois havia outra porta de ferro por dentro.

O rapaz abordado no local, de acordo com a polícia, já foi preso diversas vezes. O outro suspeito foi encontrado próximo da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ele, os policiais encontraram duas facas, além de outros objetos que foram usados na tentativa de arrombamento. Com as imagens comprovando o crime, os dois foram presos em flagrante e levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.





