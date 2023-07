Dupla tem prejuízo de R$ 2,1 mil após golpe em compra de betoneira

Dois moradores de Apucarana, no Norte do Paraná, acionaram a Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (5), após serem vítimas de um estelionatário durante as negociações de compra e venda de uma betoneira e perderem R$ 2,1 mil. O caso foi registrado no Jardim Interlagos, por volta das 18 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens estavam negociando o maquinário pela plataforma OLX. Um terceiro indivíduo, o golpista, também estaria participando das conversas. Segundo relato, o comprador teria realizado uma transferência no valor de R$ 2,1 mil para a conta do golpista com a autorização do vendedor da betoneira.

Diante disso, o proprietário da máquina de construção aguardou o repasse do valor para a liberação do bem. Quando isso não aconteceu, o apucaranense questionou o golpista, que informou às vítimas que elas teriam caído em um golpe.

O vendedor acionou um advogado e, após conversas com o comprador, eles decidiram dividir o prejuízo, cada um arcaria com R$ 1.050,00. Ainda segundo B.O., o vendedor não teria o valor necessário, então novas negociações foram feitas entre as vítimas e a betoneira acabou sendo vendida e comprada com sucesso.

A PM de Apucarana realizou as orientações necessárias sobre o golpe.

