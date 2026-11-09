Dupla segue GPS, erra caminho e tem moto roubada em Apucarana

Duas mulheres tiveram uma motocicleta roubada na tarde de domingo (8) após se perderem seguindo as orientações do GPS, em Apucarana. O crime ocorreu em uma estrada de terra na região da Fazenda Aline Cristina, nas imediações do Loteamento Solo Sagrado.

-LEIA MAIS: Acidente na BR-369 deixa dois feridos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas, de 27 e 29 anos, relataram à Polícia Militar que seguiam em direção ao Parque da Raposa. Ao entrarem na via rural indicada pelo aplicativo de navegação, foram surpreendidas por dois criminosos que se aproximaram em uma moto. Um terceiro suspeito aguardava logo à frente, dando cobertura com outro veículo.

Durante a abordagem, um dos assaltantes ameaçou estar armado, anunciou o assalto e exigiu que as mulheres não olhassem para trás. O grupo fugiu levando a motocicleta — uma Honda Fan 160 vermelha — em direção a Arapongas. Como todos os criminosos usavam capacetes, as vítimas não conseguiram ver os rostos, o que impediu o reconhecimento.

De acordo com o registro policial, o veículo levado não pertencia às mulheres e havia sido emprestado a elas para o passeio. A área onde o crime aconteceu não possui câmeras de segurança, o que impossibilitou o registro em vídeo da ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar emitiu um alerta de roubo no sistema de segurança pública, repassou as características dos suspeitos para as equipes de patrulha da região e orientou as vítimas sobre os próximos passos. O caso foi registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil.