Dupla invade garagem de carros e rouba 1,3 mil em Apucarana

PM realiza buscas para localizar assaltantes

Dois homens armados roubaram R$ 1,3 mil em dinheiro na tarde desta sexta-feira (3), de uma garagem de revenda de veículos de Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os bandidos amarraram as vítimas que foram trancadas dentro do banheiro, que fica aos fundos do estabelecimento.

Além do dinheiro, os assaltantes também levaram os celulares das vítimas e fugiram de carro. O modelo do veículo não foi informado. A polícia foi acionada e realiza buscas nas redondezas para localizar os assaltantes.

