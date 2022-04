Dupla invade barracão e rouba materiais apreendidos pela PM

Da Redação

Dois criminosos renderam os funcionários de um barracão, que é administrado pela Prefeitura de Apucarana, e levaram do local materiais que haviam sido apreendidos durante a 'Operação Blackout', da Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (15). O caso foi registrado por volta das 4 horas, da madrugada desta quarta-feira (16), na Vila Nova.

Assim que a PM chegou no local, conversou com o solicitante e seus dois funcionários, que informaram que estavam fazendo uma ronda, quando os dois homens os renderam. Um dos autores estava com uma faca.

Segundo o boletim, os criminosos roubaram fios que haviam sido apreendidos pelas autoridades, além de uma lanterna e um rádio HT. Em seguida, os ladrões colocaram os objetos dentro do carro de um dos funcionários do local roubado e o obrigaram a dirigir até às proximidades do Parque Biguaçu. Na sequência, conforme a vítima, os homens descarregaram os objetos em uma rua e a ordenaram para que fosse embora com o veículo.

De acordo com o boletim, os policiais perguntaram o local exato para o solicitante, mas ele disse que estava muito nervoso e não conseguia se lembrar naquele momento.

'Operação Blackout'

Forças de segurança de Apucarana saíram às ruas nesta terça-feira (15), para uma segunda fase da Operação Blackout, que visa coibir a receptação de fios de cobre e alumínio no município. Participam da operação policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e agentes de Fiscalização da Prefeitura de Apucarana.