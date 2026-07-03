Dupla furta passageira em ônibus de Apucarana e faz saques em banco

Uma passageira do transporte coletivo de Apucarana foi vítima de um furto coordenado enquanto viajava na linha que liga o Terminal Urbano ao Residencial Jaçanã. Após o crime, cometido dentro do ônibus em movimento, os suspeitos conseguiram realizar saques na conta bancária da vítima.

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A ação ocorreu no meio da tarde, logo após o embarque da passageira, às 15h50. Segundo o relato feito às autoridades, a vítima foi abordada por um homem que fingiu oferecer ajuda. Ele a orientou a avançar pelo corredor e aguardar, prometendo que logo alguém cederia um assento para ela.

Enquanto a atenção da vítima era totalmente desviada por esse homem, uma comparsa agiu. Uma mulher — descrita como alta, morena e de cabelos de comprimento médio — aproveitou a distração para colocar a mão dentro da bolsa da passageira. Ela conseguiu furtar uma carteira bege de forma muito rápida, sem que a vítima percebesse no momento.

Na carteira estavam o documento de identidade, diversos cartões bancários e dinheiro em espécie. Os criminosos levaram ainda um par de chinelos.

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O prejuízo financeiro, no entanto, foi agravado por um detalhe: a vítima guardava a senha do banco anotada junto a um dos cartões. Com as informações em mãos, a dupla se dirigiu rapidamente até uma agência bancária e conseguiu efetuar dois saques em dinheiro da conta da passageira.

O caso foi registrado no posto policial da Rua Ponta Grossa, na região central da cidade. As características dos suspeitos e os dados do trajeto do ônibus foram repassados às autoridades, que agora investigam o caso para tentar identificar a dupla.