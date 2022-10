Dupla feminina de vôlei de praia de Apucarana ganha bronze nos JAVI´s

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com o comando do professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, as atletas apucaranenses Nathalia e Laura, do vôlei de praia, ganharam nesse final de semana no Jardim Botânico, em Ivaiporã, a medalha de bronze na 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s), competição que foi iniciada na última sexta-feira (21), também com disputas nas cidades de Jardim Alegre, Lidianópolis e Lunardelli.

continua após publicidade .

Durante a competição regional, Nathalia e Laura disputaram quatro partidas, com três vitórias e uma derrota. Na fase semifinal, a dupla apucaranense perdeu para Manoel Ribas, enquanto na disputa de terceiro lugar venceu as jogadoras de Cambira. A dupla de Pitanga foi campeã, com Manoel Ribas ficando na segunda colocação.

-LEIA MAIS: Apucarana vence Arapongas e vai à fase final do Paraná Bom de Bola

continua após publicidade .

No vôlei de praia masculino, Apucarana terminou a competição em quarto lugar, sendo representada pelos atletas Lucas, Adal e Henrique, com Ivaiporã ficando em primeiro lugar, seguido por Cambira e São Pedro do Ivaí. Na competição, os apucaranenses venceram Ariranha do Ivaí, Marilândia do Sul, Godoy Moreira e Pitanga, sendo derrotados pelas duplas de Cambira e São Pedro do Ivaí.

“O vôlei de praia de Apucarana chegou na reta final dos JAVI´s, conquistando a medalha de bronze no feminino e ficando entre as melhores duplas no masculino. Apucarana segue em várias disputas durante toda a semana em busca de boas colocações no futebol, futebol suíço, handebol e voleibol, com o atletismo acontecendo no próximo sábado em Ivaiporã. Todas as equipes contam o suporte do prefeito Junior da Femac”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News