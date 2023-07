Dupla faz ameaças com arma em mercado de Apucarana; entenda

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi chamada nesta quarta-feira (19) em um mercado do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, após um caso de ameaça com arma de fogo.

Segundo boletim de ocorrências, os policiais militares foram acionados pelos proprietários do estabelecimento – pai e filho. Eles afirmaram à equipe que dois homens chegaram ao local em um Toyota Corolla. Um desses rapazes estava armado com uma pistola.

A dupla teria feito ameaças, com o homem armado apontando a pistola para os donos do mercado. Houve luta corporal e um dos proprietários sofreu escoriações.

O motivo da discussão seria que os dois indivíduos teriam alugado um barracão ao lado do mercado. A dupla alega que teria sumido uma carga de cigarros, alegando que os proprietários do mercado teriam furtado esta carga. As vítimas alegam que não têm conhecimento ou avistaram este tipo de carga em seu barracão.

A PM realizou patrulhamento nas imediações, mas não encontrou os suspeitos.

