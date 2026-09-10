Dupla em moto surpreende pedestre e furta cartão no centro de Apucarana

Um homem de 40 anos teve o seu cartão furtado de maneira rápida e inesperada no início da noite de quarta-feira (9), na Rua Osório Ribas de Paula, região central de Apucarana. O crime foi praticado por um casal que se aproximou da vítima em uma motocicleta vermelha.

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), o pedestre estava segurando o cartão nas mãos quando foi surpreendido pelos criminosos. A mulher, que estava na garupa da moto, puxou o objeto da mão da vítima de forma brusca e repentina. Logo após tomar o cartão, ela subiu novamente no veículo e a dupla fugiu em alta velocidade em direção ao coração do centro da cidade.

Devido à rapidez do ataque, a vítima não conseguiu anotar a placa do veículo ou memorizar detalhes físicos dos autores que pudessem auxiliar na identificação.

A equipe policial atendeu a ocorrência no local, registrou o furto e orientou a vítima sobre os procedimentos de segurança padrão, como o bloqueio imediato do cartão junto à instituição financeira. A polícia realiza patrulhamentos, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.