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Dupla é presa em Apucarana com carro furtado de posto de saúde

Um dos suspeitos confessou o crime; já o passageiro estava embriagado e precisou de socorro após cair durante a abordagem

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 09:37:25 Editado em 23.05.2026, 09:37:19
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Dupla é presa em Apucarana com carro furtado de posto de saúde
Autor Homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Apucarana - Foto: Reprodução/Freepik

Dois homens foram presos no bairro Jardim Novo Horizonte, em Apucarana (PR), na madrugada deste sábado (23). Eles foram flagrados com um veículo furtado, um Hyundai HB20, que havia sido levado recentemente de um posto de saúde na cidade de Tamarana (PR).

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A Polícia Militar (PM) chegou até o carro após receber informações do sistema de localização, que apontava que o veículo circulava pela região. Os policiais realizaram rondas e encontraram o automóvel trafegando pela Rua Guapuruvu, onde deram ordem de parada.

O motorista, de 29 anos, acatou a ordem, mas apresentava bastante nervosismo. Como ele usava roupas idênticas às descritas por testemunhas no momento do crime, acabou sendo questionado e confessou a ação. Ele relatou aos policiais que invadiu a unidade de saúde de Tamarana acompanhado de outros dois comparsas para levar o carro.

Já o passageiro, de 50 anos, estava visivelmente embriagado e desobedeceu a ordem para descer do veículo, sendo necessário o auxílio dos policiais. Ao ser retirado, ele se desequilibrou, caiu no chão e sofreu um pequeno corte na boca. O homem precisou ser levado para atendimento médico para levar pontos no ferimento.

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Diante do risco de fuga e da desobediência, ambos foram algemados e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Apucarana. O veículo recuperado também foi entregue na unidade para os trâmites legais e devolução ao proprietário.

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apreensão de suspeitos Crime furto de veiculo Jardim Novo Horizonte POLICIA MILITAR Tamarana
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