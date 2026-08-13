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SUSPEITOS

Dupla é detida pela Polícia Militar com fiação e ferramentas em Apucarana

Abordagem ocorreu após denúncia de populares; ocupantes de veículo alegaram ter autorização para levar os materiais

Escrito por Da Redação
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Dupla é detida pela Polícia Militar com fiação e ferramentas em Apucarana
Autor Material foi levado para a delegacia de Apucarana - Foto: Divulgação/PM

Dois homens foram encaminhados pela Polícia Militar (PM) à delegacia de Apucarana, no final da tarde de quarta-feira (12), suspeitos de furtarem cabos de energia de um barracão aparentemente abandonado no Jardim Apucarana.

-LEIA MAIS: Bombeiros orientam uso de bicicleta elétrica após acidente no centro de Apucarana

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A ação policial teve início após denúncias de que os suspeitos estariam retirando fios do imóvel, localizado na Rua Sergipe. A informação apontava que eles usavam um carro escuro, com a porta amassada e a lanterna quebrada, para transportar o material.

Ao chegarem no endereço indicado, os policiais militares flagraram um carro com as mesmas características deixando o local, sendo apontado por testemunhas. O veículo, um automóvel de cor verde, foi seguido e parado pela polícia na quadra seguinte.

Durante a abordagem ao motorista de 36 anos e ao passageiro de 46, não foi encontrado nada de irregular nos bolsos ou roupas da dupla. No entanto, ao vistoriarem o interior do carro, os agentes encontraram diversos fios de energia amontoados no banco traseiro. Junto com o material, havia também ferramentas frequentemente usadas nesse tipo de crime, como uma marreta, dois alicates e um pé de cabra.

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Questionado sobre a origem dos fios, o passageiro afirmou que está morando no barracão e que o dono do imóvel teria autorizado a retirada dos objetos. Contudo, ele não soube informar o nome ou o telefone de contato do suposto proprietário.

Um cão farejador da polícia chegou a ser utilizado para inspecionar o veículo em busca de drogas, mas nada foi encontrado. Diante da situação mal explicada, os dois homens foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. O carro em que eles estavam foi apreendido por infrações de trânsito e levado ao pátio da polícia.

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Apucarana criminalidade Furto POLICIA MILITAR segurança
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