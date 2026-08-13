Dupla é detida pela Polícia Militar com fiação e ferramentas em Apucarana

Dois homens foram encaminhados pela Polícia Militar (PM) à delegacia de Apucarana, no final da tarde de quarta-feira (12), suspeitos de furtarem cabos de energia de um barracão aparentemente abandonado no Jardim Apucarana.

-LEIA MAIS: Bombeiros orientam uso de bicicleta elétrica após acidente no centro de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação policial teve início após denúncias de que os suspeitos estariam retirando fios do imóvel, localizado na Rua Sergipe. A informação apontava que eles usavam um carro escuro, com a porta amassada e a lanterna quebrada, para transportar o material.

Ao chegarem no endereço indicado, os policiais militares flagraram um carro com as mesmas características deixando o local, sendo apontado por testemunhas. O veículo, um automóvel de cor verde, foi seguido e parado pela polícia na quadra seguinte.

Durante a abordagem ao motorista de 36 anos e ao passageiro de 46, não foi encontrado nada de irregular nos bolsos ou roupas da dupla. No entanto, ao vistoriarem o interior do carro, os agentes encontraram diversos fios de energia amontoados no banco traseiro. Junto com o material, havia também ferramentas frequentemente usadas nesse tipo de crime, como uma marreta, dois alicates e um pé de cabra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre a origem dos fios, o passageiro afirmou que está morando no barracão e que o dono do imóvel teria autorizado a retirada dos objetos. Contudo, ele não soube informar o nome ou o telefone de contato do suposto proprietário.

Um cão farejador da polícia chegou a ser utilizado para inspecionar o veículo em busca de drogas, mas nada foi encontrado. Diante da situação mal explicada, os dois homens foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. O carro em que eles estavam foi apreendido por infrações de trânsito e levado ao pátio da polícia.