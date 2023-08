Dupla de mulheres 'engana' trabalhadores e furta farmácia de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma farmácia de Apucarana, município localizado no Norte do Paraná, foi alvo de duas mulheres na tarde desta quinta-feira (3). A dupla "enganou" os trabalhadores e furtou produtos da área de cosméticos do estabelecimento. A ocorrência foi registrada na Avenida Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada pela gerente. Segundo relato da farmacêutica, as duas mulheres entraram na farmácia por volta das 15h58 e se separaram para cometer o crime. Enquanto uma delas conversava e distraia os funcionários, a outra cometia o furto.

Ainda conforme a gerente, uma das criminosas, que vestia uma blusa azul, pediu que uma farmacêutica verificasse o valor de um medicamento. A segundo suspeita, de blusa preta, foi até o balcão dos cosméticos enquanto a colega era atendida e colocou diversos produtos dentro de uma bolsa.

Após a mulher de blusa preta furtar os cosméticos, a de blusa azul parou de falar com a funcionária e foi embora sem levar o medicamento que havia pedido. Elas haviam chegado na farmácia em um veículo Renault Sandeiro, conforme imagens de câmeras de seguranças. Apesar de o carro ter sido flagrado nas gravações, não foi possível conferir a placa do automóvel.

A PM de Apucarana realizou o boletim de ocorrência, e orientou os envolvidos sobre as providências necessárias.

