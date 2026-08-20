Dupla de moto assalta homem perto da rodoviária de Apucarana

Vítima, que mora em Santa Catarina, teve a carteira levada após criminosos encostarem um objeto em suas costas para anunciar o crime

Um homem que estava de passagem por Apucarana foi assaltado na tarde desta quarta-feira (19) logo após sair de uma lanchonete nas proximidades da rodoviária. O crime aconteceu na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana.

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A vítima, que mora em Florianópolis (SC), relatou à Polícia Militar (PM) que havia visitado parentes em Maringá e parou no município apenas para comprar a passagem de volta para casa. Após almoçar, ele caminhava pela via quando foi surpreendido pelas costas por dois homens em uma motocicleta vermelha.

Segundo o relato, os assaltantes encostaram um objeto não identificado no corpo do homem para fazer a ameaça e exigiram seus pertences. A dupla fugiu levando a carteira da vítima, que continha documentos pessoais (CPF, RG e CNH) e um cartão de crédito.

Um dos criminosos vestia uma regata preta e usava capacete vermelho. O outro tinha uma tatuagem visível em uma das pernas. A PM realizou buscas pela região para tentar localizar a moto e os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso.

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A vítima foi orientada sobre os procedimentos necessários para o bloqueio dos cartões e emissão de novos documentos.