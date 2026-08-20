Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ROUBO

Dupla de moto assalta homem perto da rodoviária de Apucarana

Vítima, que mora em Santa Catarina, teve a carteira levada após criminosos encostarem um objeto em suas costas para anunciar o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dupla de moto assalta homem perto da rodoviária de Apucarana
Autor Assalto ocorreu na Rua Rio Grande do Sul - Foto: reprodução / Google Street View

Um homem que estava de passagem por Apucarana foi assaltado na tarde desta quarta-feira (19) logo após sair de uma lanchonete nas proximidades da rodoviária. O crime aconteceu na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (20) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima, que mora em Florianópolis (SC), relatou à Polícia Militar (PM) que havia visitado parentes em Maringá e parou no município apenas para comprar a passagem de volta para casa. Após almoçar, ele caminhava pela via quando foi surpreendido pelas costas por dois homens em uma motocicleta vermelha.

Segundo o relato, os assaltantes encostaram um objeto não identificado no corpo do homem para fazer a ameaça e exigiram seus pertences. A dupla fugiu levando a carteira da vítima, que continha documentos pessoais (CPF, RG e CNH) e um cartão de crédito.

Um dos criminosos vestia uma regata preta e usava capacete vermelho. O outro tinha uma tatuagem visível em uma das pernas. A PM realizou buscas pela região para tentar localizar a moto e os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi orientada sobre os procedimentos necessários para o bloqueio dos cartões e emissão de novos documentos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ASSALTO Crime notícias de segurança rodoviária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV