Dupla de futevôlei vence fase municipal dos Jogos dos Comerciários

Angelo Danilo e Mateus Guerreiro foram campeões no futevôlei

A fase municipal dos Jogos dos Comerciários 2023, organizada pelo Sesc de Apucarana, conheceu a dupla vencedora na modalidade de futevôlei. A final ocorreu na Sand Arena, no último sábado (29).

Em competição com oito duplas participando, Angelo Danilo e Mateus Guerreiro foram campeões em disputa acirrada na final contra Alisson e Cristopher. O jogo, com direito a set de desempate, terminou com o placar de 15 a 11.

"Fiquei bem contente, o nível estava bem legal. A final foi bem disputada, tivemos que virar o jogo, saímos perdendo no primeiro set, empatamos e no set de desempate vencemos", contou o atleta Angelo.

Agora a dupla campeã se prepara para a fase regional, que acontecerá no mês de julho. "Agora é procurar representar bem nossa cidade na próxima fase, que vai ser em Londrina, com certeza o nível vai subir um pouquinho, então eu e o Guerreiro vamos treinar bem forte para chegar lá preparados", disse.

Os Jogos dos Comerciários de Apucarana também terão a disputa das seguintes modalidades: futebol sintético, futebol, tênis de mesa, truco misto, vôlei de praia, voleibol e xadrez.

