Dupla de assaltantes em bicicletas invade posto de combustíveis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla fez menção de estar armada

Dois ladrões, que estavam em bicicletas, invadiram um posto de combustíveis localizado na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 20h10 desta quinta-feira (22). Dinheiro e um celular foram roubados.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla fez menção de estar armada, depois, os criminosos roubaram R$200 do caixa e durante a fuga, ainda pegaram o celular do frentista, um aparelho Samsung A30s.

As vítimas contaram que os assaltantes estavam com máscara de proteção individual e com blusas de moletom. Após o crime, os ladrões fugiram pedalando pelo bairro. Buscas foram feitas, porém, até o momento, os suspeitos não foram encontrados.

continua após publicidade .

Câmeras de segurança serão analisadas. A Polícia Civil, através do setor de furtos e roubos, também vai investigar o caso. Denúncias podem ser feitas através do 190, 181, ou (43) 9 9608-9469, números da Polícia Militar (PM), ou (43) 9 9604-9816 Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News