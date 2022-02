Dupla de Apucarana vence edição das 100 Milhas de Kartcross

Da Redação

Em prova que teve a duração de 2h33, com a realização de 115 voltas, os pilotos apucaranenses Wagner Hirt e Lucas Marques, da equipe Apukart, foram os vencedores da 2ª edição das 100 Milhas de Kartcross, disputada neste sábado (29/01) no Autódromo de Velocidade na Terra, no Contorno Sul, em Apucarana. A competição fez parte das comemorações do 78º aniversário do município.

Na prova, com participantes do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás, cada equipe poderia inscrever dois karts e no máximo quatro pilotos.

O prefeito Junior da Femac esteve presente e parabenizou os pilotos e os organizadores. “Foi uma bela competição que reuniu os principais pilotos do país e que mostrou a tradição de Apucarana em sediar eventos de velocidade na terra”, destacou o prefeito Junior da Femac, que ajudou a entregar a premiação aos melhores colocados.

Também prestigiaram as 100 Milhas, a vereadora Jossuela Pirelli, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de esportes, e Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA). O trio também ajudou na entrega dos troféus aos destaques do evento.

“Acompanhei a prova do começo ao fim com pegas e disputas sensacionais. Foi um evento espetacular e de muita emoção. Comemorei muito, pois a vitória ficou em Apucarana”, disse o professor Grillo.

“Agradeço a Deus, foi uma tarde muito bacana e especial. A prova foi um sucesso graças ao trabalho de todos que nos apoiaram e também aos nossos patrocinadores e a Federação Paranaense de Automobilismo”, citou Camilo Maziero Lalin, presidente da Associação Apucararanense de Kartcross (Apukart).

O piloto Wagner Hirt, o Waguinho, estava feliz em subir no lugar mais alto do pódio. “Fizemos um bom jogo de equipe, andamos muito e fomos coroados com a vitória”, frisou Waguinho, que é tricampeão paranaense de kartcross na categoria Pro (2018, 2019 e 2020) e que por duas vezes foi vice-campeão brasileiro.

Companheiro de equipe de Waguinho, Lucas Marques também mostrou empolgação com o primeiro lugar na prova. “Trabalhamos juntos, fizemos uma corrida de estratégia e terminamos na primeira posição com muita vantagem”, comemorou o jovem piloto, atual campeão estadual na categoria força livre.

Os pilotos Davi Santin, Felipe de Nadai, Rodrigo Silva e Thiago de Nadai, da equipe Nadai Racing-SP, conquistaram a segunda posição. Márcio Lima e Carlos Henrique, o Kiko, da equipe Galvani, de Apucarana, foram os terceiros colocados.

Os corredores César Bonilha e Marcelo Tripa, da equipe Predileta, de Toledo, ficaram na quarta colocação, e Jonas Radetzki e Leandro Hoffmann, de Maripá, conseguiram a quinta posição.

A prova reuniu 63 pilotos que representaram 28 equipes. Apucarana, Arapongas, Maringá, Jandaia do Sul, Maripá, Toledo e Novo Itacolomi foram os municípios que representaram o Paraná.

O evento esportivo foi promovido pela Apukart, teve o patrocínio da Nos Energy Drink, Trans Apucarana, Bravoya Fertilizantes e Danes Alimentos, o apoio da Prefeitura de Apucarana e a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA).