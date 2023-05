Dupla de Apucarana é campeã da etapa de Pirassununga da Mitsubishi Cup

Da Redação

Em sua temporada de estreia na Mitsubishi Cup, uma dupla de Apucarana vem assustando adversários muito mais experientes no rally de velocidade. O piloto Leandro Moor, o Ximura, compete ao lado do filho, o navegador Alfredo Moor, já chamado de Ximurinha. A dupla da equipe GS Racing venceu a segunda etapa do ano do mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina e agora sonha alto.

A última etapa da competição aconteceu no dia 29 de abril, na cidade de Pirassununga (SP), onde a dupla conquistou o primeiro lugar na categoria L200 Triton ER e ainda subiu ao pódio com a terceira colocação na categoria L200 Triton ER PRO. A etapa contou com três provas no total com muitos desafios de terreno. Ximura e Ximurinha competiram com carro preparado pela equipe Faster Rally Team e conquistaram o primeiro lugar na L200 Triton ER nas três voltas realizadas na pista.

“Foi uma prova muito rápida com 15 km iniciais de terra vermelha e molhada e mais 14 km de areia pesada com muitas curvas e os temidos facões (sulcos no solo formados pela passagem de veículos que podem atrasar o competidor ou danificar o carro). Nossa L200 estava afinada e foram várias mudanças de direção, o que deixou a prova de tirar o fôlego. Para nós foi um dia de muita alegria, pois o resultado alcançado não era esperado já nesse início de temporada. Estamos começando na categoria e ainda temos muito que aprender e evoluir”, comenta Ximura.

Após experimentar o rally cross country no ano passado, a dupla de Apucarana se preparou para enfrentar uma temporada completa de Mitsubishi Cup e a competição tem se tornado cada vez mais apaixonante tanto para o piloto quanto para o navegador. Ao final da prova, Ximurinha destacou os diferentes tipos de terrenos encontrados e a ótima surpresa com o resultado final.

“A prova de Pirassununga foi sensacional! Passamos por um mix de pisos com cascalho, barro vermelho e areia. O roteiro não deu fôlego nem para piloto e nem para navegador. Foi uma prova muito bem elaborada e andamos no nosso ritmo esperando ficar entre os cinco primeiros. Quando chegamos no apoio e vimos que vencemos as três voltas na nossa categoria, foi bom demais! Ainda mais gratificante foi ter vencido uma prova muito difícil para pilotagem e para a navegação”, relata Alfredo.

Mitsubishi Cup

A Mitsubishi Cup existe há 24 anos e é o mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina. Em 2023 mais de 60 carros do grid se dividem em oito categorias com os modelos Mitsubishi 4X4 exclusivos de competição: L200 Triton Sport R e RS, L200 Triton ER e Outlander Sport R.

Próximas provas

A terceira etapa do ano da Mitsubishi Cup acontece no dia 27 de maio na cidade de Indaiatuba (SP). Antes, no dia 20 de maio, a dupla da GS Racing participa da segunda prova da temporada da Adventure Cup, em Balneário Piçarras (SC), nas categorias UTV 04 e Over 45.

