Dupla de Apucarana abre temporada da Mitsubishi Cup com pódio

Da Redação

A dupla da GS Racing formada por pai piloto e filho navegador, Leandro Moor (Ximura) e Alfredo Moor (Ximurinha), surpreendeu as expectativas na abertura da temporada 2023 da Mitsubishi Cup e abocanhou o segundo lugar da categoria Triton ER. A dupla de Apucarana (PR) também conquistou o quarto lugar na categoria Triton ER PRO. A competição abriu a temporada no último sábado, dia 18 de março, em Mogi Guaçu (SP), com largada no tradicional Autodrómo Velocitta.

Depois de experimentar o Rally Cross Country no ano passado, a dupla Ximura e Ximurinha se preparou para enfrentar uma temporada completa de Mitsubishi Cup. Apesar da falta de experiência com o rally de velocidade, a dupla de pai e filho aproveitou as características da prova de Mogi Guaçu para conquistar dois pódios já na primeira etapa do ano.

“Estávamos ansiosos para a abertura do campeonato e por ser apenas nossa segunda prova no Rally Cross Country. Nosso objetivo era conquistar o 5º lugar para subir no pódio. No entanto, como o trajeto é sempre uma surpresa, quando recebi a planilha e comecei a estudar, vi que seria uma prova mais travada, bastante sinuosa e com curvas fechadas. Como viemos do rally de regularidade, nos sentimos em casa nessa etapa. Ficamos felizes demais com o resultado e, claro, não tem nada melhor do que subir no pódio acompanhado do meu pai, é uma sensação indescritível”, disse Ximurinha.

Os competidores enfrentaram muito sol e calor em Mogi Guaçu, mas as chuvas que caíram nos dias anteriores à etapa deixaram a prova mais apimentada com alguns trechos de lama. “Fizemos três voltas mantendo nosso tempo e sempre em 2º lugar e enfrentando um grid cheio com vários pilotos e navegadores experientes no rally de velocidade. Saímos muito bem para a primeira prova, mas sabemos que temos que evoluir muito como piloto e navegador. A nossa equipe de apoio, Faster Rally Team, também fez excelente trabalho nos ajudando muito no acerto do carro. Agora é acelerar em Pirassununga”, comenta Ximura.

Próximas provas

A próxima etapa da Mitsubishi Cup acontece no dia 29 de abril na cidade de Pirassununga (SP). Antes, a dupla da GS Racing participa da abertura da temporada da Adventure Cup, em Piên (SC), nas categorias UTV 04 e Over 45.

