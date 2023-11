Dupla assalta salão de beleza e dona ‘sai no soco’ com bandidos

Um salão de beleza foi assaltado por dois bandidos no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR), na noite desta quinta-feira (23).

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), três mulheres estavam no salão no momento do crime. Por volta das 19h35, dois ladrões usando máscaras entraram no estabelecimento e, fazendo uso de um simulacro, deram voz de assalto.

As vítimas informaram que os dois autores do crime seriam possivelmente menores de idade, devido à aparência e postura. Os bandidos faziam ameaças e pediam as chaves do carro da proprietária do salão.

Ainda, segundo relatório da PM, após intimidarem as vítimas, os ladrões conduziram as três mulheres para os fundos do estabelecimento e começaram a amarrá-las. Em um dado momento, uma das mulheres entrou em luta corporal contra um dos ladrões.

O bandido revidou e atingiu a vítima com dois socos no rosto. No meio da confusão, o simulacro usado no crime caiu e se despedaçou no chão. Tratava-se de uma arma de brinquedo.

Os ladrões conseguiram fugir, levando o carro da vítima, um GM Tracker e um celular Samsung Galaxy A03.

A dupla fugiu em direção ao Centro da Juventude. A polícia foi acionada, fez buscas na região, mas até o momento os ladrões não foram encontrados.

