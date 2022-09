Dupla assalta posto de combustíveis, foge e acaba presa em Apucarana

Da Redação

Um posto de combustíveis foi assaltado no início da tarde desta quarta-feira (28) em Apucarana. O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Minas Gerais, na zona norte, e envolveu dois ladrões. Os dois suspeitos, de 22 e 19 anos, foram presos na sequência, e o dinheiro recuperado pela Polícia Militar (PM).

Segundo apurado pela reportagem, dois homens, fazendo menção de estarem armados, entraram no estabelecimento, renderam o funcionário responsável e se apoderaram do dinheiro do caixa do posto de combustíveis. Segundo as testemunhas que informaram aos policiais, um dos bandidos estava de bermuda e o outro de calça, e fugiram a pé, sentido Parque Bela Vista.

Acionada, a PM esteve no estabelecimento e, após levantar a descrição dos suspeitos, saiu em patrulhamento. Dois suspeitos foram localizados, identificados e presos na sequência. Com eles, segundo a polícia, foi encontrado o dinheiro levado do caixa.

O valor ainda não foi informado. Também não há confirmação se alguma arma foi encontrada. A dupla foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil para o flagrante.

Participaram das prisões o cabo Gustavo e soldado Teixeira.

