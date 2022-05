Dupla assalta lanchonete na véspera da inauguração

Da Redação

A arrumação final para abrir o futuro negócio de família, uma lanchonete e padaria, no Parque Bela Vista, em Apucarana, terminou em um grande susto, na noite deste domingo (22). O casal, que estava com a filha adolescente e uma amiga, fazendo a organização interna do empreendimento, foi vítima de roubo. Dois homens armados, um deles com uma escopeta calibre 12 em mãos, entraram no local e deram voz de assalto.

O casal, que contava com a ajuda da filha de 12 anos e de uma amiga, contou à polícia que era por volta de 20 horas, quando dois homens entraram no estabelecimento, pela porta da frente e anunciaram o assalto, fazendo todos ficarem com as mãos para cima. Os homens aparentavam ser jovens, entre 25 e 30 anos, segundo as vítimas. Eles teriam dito, durante o assalto, para ninguém reagir porque não pretendiam atirar.

Eles levaram três aparelhos celular das vítimas, cerca de R$ 300 em dinheiro, e 10 cartões de crédito. Conforme as vítimas relataram à polícia, os homens deixaram o local conduzindo uma caminhonete GM S10 preta, com detalhes em dourado. As equipes da PM, alertadas, fizeram patrulhamento pela região mas não localizaram suspeitos.