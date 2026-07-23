Dupla arromba farmácia em Apucarana e furta medicamentos de geladeira

Na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 4h20, uma farmácia localizada na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Vila São Carlos, em Apucarana, foi alvo de criminosos. A porta da frente do estabelecimento foi arrombada e os invasores fugiram levando produtos do local.

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A Polícia Militar foi acionada por um segurança que fazia rondas pela região e notou os danos na estrutura da loja. Quando a equipe chegou ao endereço, conversou com o funcionário da empresa que faz o monitoramento do estabelecimento. Inicialmente, ele confirmou o arrombamento, mas não soube precisar se algum produto havia sido levado.

A gerente da farmácia foi chamada e, após uma vistoria preliminar no interior da loja, constatou que os criminosos foram direto a uma das geladeiras, de onde furtaram sete unidades de medicamentos.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o momento exato em que dois homens invadem o local, pegam os remédios e fogem rapidamente a pé em direção a uma empresa vizinha.

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A polícia registrou a ocorrência e realizou buscas pela região, mas até o fechamento desta matéria, os suspeitos não haviam sido localizados. As imagens do circuito de segurança devem ajudar nas investigações para identificar a dupla.