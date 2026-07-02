Dupla arromba farmácia em Apucarana e foge com dinheiro

Uma farmácia localizada na Rua Padre Severino Ceruti, na Vila São José, em Apucarana, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (2). Dois homens invadiram o estabelecimento e furtaram um envelope contendo dinheiro.

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O crime ocorreu por volta da 1h40, mas a Polícia Militar só foi acionada horas depois pela gerência do local. De acordo com o relato feito aos policiais, a dupla forçou a porta da entrada principal para conseguir acessar o interior da loja.

Imagens do circuito interno de monitoramento registraram a ação e mostram que os invasores foram direto para a parte dos fundos. Eles vasculharam os pertences no local até encontrarem o envelope com os valores. Ambos usavam blusas de moletom cinza com capuz e calças compridas. Um deles calçava um sapato de tom amarelo escuro, enquanto o comparsa usava um tênis escuro. O vídeo não foi divulgado.

Como o estabelecimento não possui câmeras na parte externa, não foi possível identificar se havia outras pessoas dando cobertura à dupla ou qual veículo foi utilizado na fuga.

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A Polícia Militar realizou buscas por toda a região da Vila São José, mas nenhum suspeito foi localizado. Os responsáveis pelo estabelecimento foram orientados sobre os procedimentos legais para o andamento da investigação.



