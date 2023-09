Dupla armada rouba homem que voltava da autoescola em Apucarana

Um morador de Apucarana, no Norte do Paraná, foi alvo de uma dupla de criminosos na noite desta terça-feira (5), enquanto voltava da autoescola. O homem estava na esquina da residência dele, na Avenida Mato Grosso, no Jardim Apucarana, quando foi surpreendido por dois suspeitos.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que os dois homens estavam supostamente armados. Após anunciarem o crime, os bandidos levaram um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A51 de cor preta. O apucaranense não ficou ferido.

A vítima descreveu os criminosos para as autoridades, que realizaram buscas pela região mas não localizaram ninguém.

Outro roubo

