Da Redação

Dupla armada rouba homem no centro de Apucarana

Um homem teve seu dinheiro roubado por uma dupla armada, no final da tarde desta quarta-feira (22) em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima havia ido até o banco para sacar dinheiro. Ao retornar para o carro, que estava estacionado na rua Renê Camargo de Azambuja, foi abordado pelos bandidos.

Ainda segundo a PM, os suspeitos chegaram em uma motocicleta. Depois da ação, que aconteceu de forma rápida, os suspeitos fugiram do local. A Polícia Militar informou que no momento do roubo, a equipe realizou buscas na região, porém os suspeitos não foram localizados.