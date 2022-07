Dupla armada invade residência no Belvedere, em Apucarana

Da Redação

Uma família que teve a residência invadida e roubada em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta quinta-feira, 07, para atender a uma família que teve a residência invadida e roubada na Rua José Rodrigues de Almeida, no Loteamento Belvedere, em Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima estava na residência com o filho, quando chegaram dois homens, um armado de revólver e anunciaram o roubo pedindo sobre um colar de ouro que a vítima estava usando.

Um deles ficou rendendo os moradores da casa e o outro começou a revirar toda casa atrás de objetos de valor. Os ladrões tinham informação do local, pois foram direto onde havia um cofre e sabiam do colar com um grande pingente de ouro que a vítima estava usando.

Os homens realizaram um disparo para o alto com a arma, para intimidar os moradores, e amarraram o filho da vítima em um pilar de concreto e roubaram uma carteira e um aparelho celular.

Depois do roubo, os ladrões fugiram a pé pelos fundos da chácara, sentido a estrada da Juruba. Buscas foram realizadas pelos policiais, porém, ninguém foi encontrado.

