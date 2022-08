Dupla armada invade lanchonete e realiza assalto, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os ladrões mandaram todos os clientes deitarem no chão

Clientes e funcionários de uma lanchonete localizada no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, passaram por momentos de tensão na noite deste domingo, 14, durante um assalto a mão armada. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

De acordo com o relatório da PM, uma funcionária do estabelecimento acionou a polícia, informando que dois homens, um deles armado de revólver, chegou no local e deu voz de assalto. Um dos ladrões teria feito um disparo da arma, ainda na rua.

Em seguida, os ladrões mandaram todos os clientes deitarem no chão e roubaram R$ 200 reais do caixa e dois aparelhos celulares do estabelecimento. Os marginais ainda disseram que queriam mais dinheiro, porém as funcionárias disseram que não tinham, pois, muitos pagamentos foram feitos via cartão.

continua após publicidade .

Logo após, os ladrões saíram do local correndo a pé e desceram sentido à Rua Presidente Getúlio Vargas.

Foram realizadas diligências, porém, eles não foram encontrados.

Siga o TNOnline no Google News