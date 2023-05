Dupla armada é amarrada por moradores da zona rural de Apucarana

Da Redação

Cansados de roubos na zona rural de Apucarana, norte do Paraná, moradores de propriedades localizadas na região do Distrito de Correia de Freitas, abordaram e amarram dois homens que estavam em uma estrada. Com os suspeitos, foram encontrados revólveres e dinheiro. Equipes da Polícia Militar (PM) foram chamadas.

Moradores contaram que os dois homens estavam em atitude suspeita, rondando porteiras de sítios e fazendas da região. Um deles chegou a ser abordado por um suspeito com uma faca, mas conseguiu escapar e avisar os vizinhos. Os moradores se uniram e conseguiram surpreender a dupla.

Os suspeitos foram amarrados até a achegada da polícia. Com eles, os moradores encontraram dois revólveres, facas, dinheiro e um capacete. A PM foi chamada e diversas equipes da Rotam e Canil foram até a estrada.

Buscas foram realizadas, mas nenhum outro suspeito foi encontrado. Acredita-se que a dupla estava escolhendo alguma propriedade para roubar ou já teriam praticado algum crime. Os dois, conforme a PM, têm passagens pela polícia.

Os suspeitos foram levados para a delegacia. Um dos moradores, que participou da abordagem dos suspeitos, e prefere não se identificar, também foi até a delegacia para ser ouvido. Ele conta que a população daquela região, não aguenta mais viver com insegurança.

"Todos os dias tem invasão das propriedades, estamos vivendo com medo. Eu já coloquei grades na minha casa toda e não deixo meus filhos saírem brincar pra fora mais. A gente nem dorme a noite. Nós moradores estamos nos unindo para enfrentar essa situação", lamentou.

De acordo com o Sargento Da Silva da PM, os suspeitos presos têm 18 e 20 anos de idade e podem estar envolvidos em outros crimes na região.

"Neste momento eles estão sendo autuados por porte ilegal de arma de fogo, mas haverá continuação da investigação por parte da Polícia Civil para apurar a participação da dupla em outros crimes, inclusive um roubo em propriedade rural no município de Guaravera, ocorrido na noite passada", disse o PM.

TNOnline





